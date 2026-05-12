La gonna nera lunga corta o mini in 12 varianti per il 2026

Da vanityfair.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il 2026, la gonna nera si presenta in dodici diverse varianti, spaziando tra modelli mini, midi e lunghi. Questo capo, che si rinnova stagione dopo stagione, continua a essere presente nelle collezioni di moda, adattandosi ai stili più diversi. La scelta tra le varie lunghezze e tagli permette di creare look differenti, che si adattano a occasioni formali o casual. Le nuove interpretazioni mantengono viva la versatilità di questo classico senza tempo.

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Nel guardaroba della Primavera-Estate 2026 la gonna nera diventa una tela su cui costruire look sempre nuovi, giocando con contrasti e proporzioni. Di giorno si abbina a camicie leggere, t-shirt essenziali e blazer destrutturati, mentre la sera si trasforma insieme a top minimal, trasparenze e dettagli luminosi. Le passerelle suggeriscono un mix equilibrato tra rigore e leggerezza: silhouette pulite incontrano modelli bon ton (Jil Sander), mentre texture impalpabili valorizzano le interpretazioni più audaci (Ermanno Scervino). La gonna nera si declina in silhouette diverse, ognuna pensata per rispondere a stili ed esigenze diverse. La mini, come sempre un must, si rinnova attraverso linee pulite e dettagli essenziali, che la rendono perfetta anche insieme ai look più ricercati.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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