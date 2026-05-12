Il 12 maggio si è tenuta a Pisa una giornata dedicata agli infermieri, che ha coinvolto circa 90 professionisti. La manifestazione ha assunto un tono di riflessione, senza aspetti celebrativi, evidenziando le preoccupazioni sul futuro del settore. Si tratta di un evento che si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sulla sostenibilità del sistema sanitario e sulle condizioni di lavoro degli operatori.

di Antonia Casini Una giornata di riflessione più che di festa, quella del 12 maggio, perché se non cambia qualcosa, il sistema rischia di crollare. La presidente dell’ordine professioni infermieristiche di Pisa (nato nel 2018 con l’introduzione della legge), Claudia Calderini, che conta 3922 iscritti, tra cui 3098 donne e 824 uomini, commenta i dati, lo stato attuale e le prospettive. È ancora un mestiere scelto soprattutto dalle donne. "Sì, ma la presenza si sta riequilibrando, il problema è che molti sono in fuga nell’arco degli ultimi anni, anche se su Pisa si registra un aumento degli iscritti, cosa che non ci conforta dal punto di vista professionale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La giornata (buia) dell’infermiere. In 90 a Pisa hanno smesso nel 2025

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