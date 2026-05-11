OPI Parma | teatro e diritti civili per la Giornata dell’Infermiere

In occasione della Giornata dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma ha organizzato un evento che unisce teatro e diritti civili. Durante la manifestazione, si sono affrontati temi come il ruolo degli infermieri nel riconoscimento dei segnali di violenza di genere. La scelta di utilizzare il teatro come strumento ha permesso di coinvolgere il pubblico in modo diretto e accessibile, evidenziando l’importanza della professione infermieristica in ambiti sociali e civili.

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? Domande chiave Come può un infermiere intercettare segnali di violenza di genere?. Perché l'OPI ha scelto il teatro per celebrare la propria professione?. Cosa lega il rigore clinico alla difesa dei diritti civili?. Dove si può assistere gratuitamente allo spettacolo proposto dall'Ordine?.? In Breve Spettacolo C’era una donna curato dall'Associazione Le Mine Vaganti. Evento gratuito alle ore 20:45 presso il Teatro Crystal di Collecchio. Ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti in sala. Focus sulla prevenzione violenza di genere tramite il ruolo clinico infermieristico. L’OPI di Parma organizza domani, 12 maggio 2026, un evento speciale presso il Teatro Crystal di Collecchio per celebrare la Giornata Internazionale dell’Infermiere attraverso l’arte e la riflessione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OPI Parma: teatro e diritti civili per la Giornata dell’Infermiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giornata Internazionale dell’Infermiere: l'Opi di Parma celebra la professione tra cura, eccellenza e impegno socialeIn occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Parma riafferma il valore centrale... L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione...