La Fortitudo azzanna Avellino | gara 1 finisce 76-58

La Fortitudo Bologna vince la prima sfida dei playoff contro Avellino Basket con il punteggio di 76-58, al PalaDozza. La squadra ha preso il comando fin dall'inizio e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, dimostrando un gioco solido e organizzato. La vittoria consente alla Fortitudo di portarsi avanti nella serie e di ottenere un risultato positivo in vista delle prossime partite.

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Tempo di lettura: 3 minuti La Fortitudo Bologna si prende gara 1 con autorità, travolgendo Avellino Basket 76-58 al PalaDozza e confermando tutta la propria esperienza da squadra costruita per i play-off. La formazione di coach Caja ha indirizzato la sfida già nei primi due quarti, soffocando l’attacco biancoverde con una difesa aggressiva e un’intensità che gli irpini non sono mai riusciti davvero a reggere. Per Avellino una serata complicata, fatta di tiri forzati, pochi spazi concessi e percentuali troppo basse per poter restare agganciati alla partita. I biancoverdi hanno provato a reagire più volte, soprattutto con il talento offensivo di Blake Francis, miglior realizzatore dell’incontro con 24 punti, ma ogni tentativo di rientro è stato immediatamente respinto dalla Effe.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Fortitudo azzanna Avellino: gara 1 finisce 76-58 Notizie correlate Leggi anche: Fortitudo, buona la prima contro Avellino: in gara-uno dei playoff la spazza via 76-58 Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, in vendita i biglietti per Gara 3L’Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore... Tutti gli aggiornamenti La Fortitudo Bologna apre forte i playoff: Avellino dominata al PalaDozzaLa Fortitudo Bologna domina la prima gara dei playoff: al PalaDozza la squadra di coach Attilio Caja surclassa Avellino con il risultato finale di 76-58. pianetabasket.com Fortitudo, buona la prima contro Avellino: in gara-uno dei playoff la spazza via 76-58Quarti di finale di A2. I biancoblù si proiettano alla seconda sfida domestica di sabato sera ampliando il gruzzolo stagionale a 18-1 ... ilrestodelcarlino.it