Un tuffo nel passato di Tex nella nuova edizione de La Cavalcata del destino

Sergio Bonelli Editori ha pubblicato una nuova edizione di La Cavalcata del destino, che ripercorre il passato di Tex. La storia offre dettagli sulla vita del personaggio e permette ai lettori di scoprire aspetti inediti delle sue avventure passate. La pubblicazione è disponibile ora e si rivolge a chi desidera approfondire le origini del famoso ranger.

Se siete degli amanti di Tex e vorreste sapere di più sul suo passato, Sergio Bonelli Editori ha in serbo una storia che fa il caso vostro. Tex-La cavalcata del Destino -©Sergio Bonelli Editore Disponibile in una nuova edizione, torna in libreria e fumetteria dal 20 marzo TEX. LA CAVALCATA DEL DESTINO, il volume realizzato per il settantacinquesimo compleanno di Tex che riporta il Ranger sulle tracce del suo passato più doloroso. Tex-La cavalcata del Destino -©Sergio Bonelli Editore Tex torna laggiù, ai tragici giorni che seguirono la morte dell’amata Lilyth, in una vicenda che si ricollega direttamente alla classica storia “Il giuramento”, firmata allora da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Un tuffo nel passato di Tex nella nuova edizione de La Cavalcata del destino Articoli correlati Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. LA CAVALCATA DEL DESTINO”Disponibile in una nuova edizione, torna in libreria e fumetteria dal 20 marzo TEX. Dieci incontri di kickboxing nella nuova edizione de “Le stelle del ring”Arezzo, 12 febbraio 2026 – Venti dei migliori atleti del panorama internazionale della kickboxing incroceranno i guantoni a “Le stelle del ring”.