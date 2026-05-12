La Fondazione Gianfranco Salvini alla Conferenza europea sull’ictus a Maastricht
La Fondazione Gianfranco Salvini ha partecipato alla dodicesima Conferenza europea sull’ictus, tenutasi recentemente a Maastricht. L’evento ha riunito esperti e ricercatori provenienti da diversi paesi per discutere di aggiornamenti e nuove strategie nel trattamento e nella prevenzione dell’ictus. La presenza della fondazione ha rappresentato un momento di confronto su temi legati alla ricerca, alle terapie e alle attività di sensibilizzazione in campo neurologico.
Arezzo, 12 maggio 2026 – La Fondazione Gianfranco Salvini ha preso parte alla dodicesima Conferenza europea dell’Organizzazione per l’ictus, svoltasi a Maastricht, nei Paesi Bassi, dal 6 all’8 maggio, portando il proprio contributo scientifico e la propria esperienza nel campo della ricerca e della riabilitazione neurologica. L’appuntamento ha rappresentato un momento di rilievo internazionale, riunendo specialisti, ricercatori e professionisti sanitari provenienti da diversi Paesi europei, con l’obiettivo di confrontarsi sui più recenti sviluppi clinici e scientifici legati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie cerebrovascolari.🔗 Leggi su Lanazione.it
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