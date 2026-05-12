La Fondazione Gianfranco Salvini alla Conferenza europea sull’ictus a Maastricht

La Fondazione Gianfranco Salvini ha partecipato alla dodicesima Conferenza europea sull’ictus, tenutasi recentemente a Maastricht. L’evento ha riunito esperti e ricercatori provenienti da diversi paesi per discutere di aggiornamenti e nuove strategie nel trattamento e nella prevenzione dell’ictus. La presenza della fondazione ha rappresentato un momento di confronto su temi legati alla ricerca, alle terapie e alle attività di sensibilizzazione in campo neurologico.

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