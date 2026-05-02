Gli ' Scritti d’arte' di Stefan Nienhaus | alla Fondazione Monti Uniti il volume dedicato allo studioso della cultura europea

Venerdì 8 maggio alle 18:30 si terrà presso la sala ‘Rosa del Vento’ della Fondazione Monti Uniti a Foggia la presentazione del volume ‘Scritti d’arte’ dedicato allo studioso della cultura europea. L’evento si svolgerà in via Arpi 152 e coinvolgerà gli intervenuti nel dibattito sui contributi dell’autore nel campo della ricerca artistica e culturale. La presentazione sarà aperta al pubblico e prevede interventi e approfondimenti sul contenuto del volume.