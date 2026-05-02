Gli ' Scritti d’arte' di Stefan Nienhaus | alla Fondazione Monti Uniti il volume dedicato allo studioso della cultura europea
Venerdì 8 maggio alle 18:30 si terrà presso la sala ‘Rosa del Vento’ della Fondazione Monti Uniti a Foggia la presentazione del volume ‘Scritti d’arte’ dedicato allo studioso della cultura europea. L’evento si svolgerà in via Arpi 152 e coinvolgerà gli intervenuti nel dibattito sui contributi dell’autore nel campo della ricerca artistica e culturale. La presentazione sarà aperta al pubblico e prevede interventi e approfondimenti sul contenuto del volume.
È in programma venerdì 8 maggio alle ore 18:30 presso la sala ‘Rosa del Vento’ della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, la presentazione del volume 'Stefan Nienhaus. Scritti d’arte. Foggia, il Gargano, la Puglia. 2003-2023', a cura di Guido Pensato. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione dei.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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