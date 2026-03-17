Giusi Princi alla conferenza su valori ed eccellenza europea

Durante una conferenza dedicata all’eredità di Nadia Comaneci e al ruolo dello sport per un’Europa più inclusiva e coesa, l’europarlamentare Giusi Princi ha preso parte al confronto. L’evento ha riunito diversi esperti e rappresentanti, che hanno discusso di valori e di come lo sport possa contribuire a rafforzare l’unità tra le nazioni europee.

L’europarlamentare partecipa al confronto dedicato all’eredità di Nadia Com?neci e al ruolo dello sport per un’Europa più inclusiva e coesa.. L’europarlamentare Giusi Princi ha partecipato alla conferenza “Valori europei ed eccellenza: l’eredità di Nadia Com?neci, a 50 anni di distanza”, un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, campioni olimpici e stakeholder del settore per riflettere sul ruolo dello sport nella costruzione di un’Europa più coesa e orientata al futuro. Sui suoi profili social Princi ha espresso la soddisfazione per aver preso parte a un confronto così significativo, affermando: “Oggi ho avuto il piacere di partecipare alla conferenza dedicata all’eredità di Nadia Com?neci, un simbolo intramontabile di eccellenza e determinazione”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giusi Princi alla conferenza su valori ed eccellenza europea Articoli correlati Giusi Princi: 60 milioni UE per la cultura europeaIl nuovo bando 2026 di Creative Europe rappresenta un passaggio decisivo per il settore culturale europeo. Leggi anche: Democrazia e donne: l’appello di Giusi Princi Altri aggiornamenti su Giusi Princi Temi più discussi: San Nicola Arcella tra i Borghi più belli d’Italia, il plauso dell'eurodeputata Princi; Giusi Princi: 60 milioni per la cultura europea e i giovani talenti; Scomparsa Vincenzo Sidari, Battaglia: La città ricorderà il suo impegno umano, professionale e istituzionale; San Nicola Arcella tra i Borghi più Belli d’Italia, Giusi Princi: Un riconoscimento che valorizza la Calabria. Giusi Princi: Urgente un piano d’azione UE contro il divario salariale e pensionistico di genereL’eurodeputata Giusi Princi sottolinea l’importanza di autonomia economica, pari opportunità e crescita sostenibile ... ilmetropolitano.it Giusi Princi: urgente un piano d’azione dell’Europea contro il divario salariale e pensionistico di genereIl Parlamento europeo ha approvato con ampia maggioranza (458 voti favorevoli, 72 contrari, 98 astensioni) la relazione di iniziativa che analizza le cause del divario retributivo e pensionistico di g ... strettoweb.com Università Mediterranea di Reggio Calabria, accordo con l’Università di Osh in Kirghizistan: L’iniziativa promossa dall’eurodeputata Giusi Princi punta a rafforzare l’internazionalizzazione dell’ateneo reggino e a creare nuove opportunità di scambio con l’Asia - facebook.com facebook Nuova partnership strategica voluta dall’Europarlamentare Giusi Princi: 'La Calabria ha tutto per essere protagonista e non spettatrice' x.com