Lucio Corsi fa scuola a Eurovision 2026 | Linda Lampenius della Finlandia suonerà il violino dal vivo

A un anno dalla partecipazione di Lucio Corsi, anche la Finlandia ha ottenuto l'autorizzazione dall'EBU per esibirsi dal vivo a Eurovision 2026. La violinista Linda Lampenius si esibirà sul palco con un'esibizione dal vivo, confermando la presenza di artisti che portano strumenti tradizionali in questa edizione della competizione. La decisione riguarda il portare sul palco performance dal vivo durante la gara musicale europea.

Dopo Lucio Corsi nel 2025, anche la Finlandia ottiene il via libera EBU: Linda Lampenius suonerà il violino dal vivo a Eurovision 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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