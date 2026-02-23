Duterte si trova davanti alla Corte penale internazionale per aver promosso operazioni di polizia che hanno provocato numerose morti di civili. La causa deriva dalle accuse di aver ordinato azioni violente contro sospetti tossicodipendenti, causando un alto numero di decessi senza processi formali. Le udienze si concentrano sulle responsabilità dell’ex presidente per le politiche di repressione adottate durante il suo mandato. Le testimonianze di testimoni oculari e ufficiali si susseguono in udienza.

La Corte penale internazionale ha iniziato le udienze sui crimini attribuiti all’ex presidente filippino Rodrigo Duterte, 80 anni, durante la sua sanguinosa guerra contro i tossicodipendenti e i trafficanti di droga nel suo Paese. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La Corte penale internazionale presenta le accuse contro Rodrigo DuterteRodrigo Duterte ha ordinato personalmente operazioni che hanno portato alla morte di molte persone, accusano ora i giudici della Corte penale internazionale.

Amnesty:crimini contro umanità di HamasAmnesty International ha accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di aver commesso crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023.

Filippine, ex presidente Duterte all’Aia. Accuse crimini contro umanità

Filippine, processo Cpi contro ex presidente DuterteAll’Aja si è tenuta l’udienza di conferma delle accuse davanti alla Corte penale internazionale dell’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Gli inquirenti dell’Aja contestano all’ex presidente ... tg24.sky.it

Alla Cpi avviate le udienze sul caso dell'ex presidente filippino DuterteLa Corte Penale Internazionale (Cpi) ha avviato le udienze relative al caso dei crimini imputati all'ex presidente filippino Rodrigo Duterte, 80 anni, durante la sua guerra sanguinosa contro ... quotidiano.net

La vicepresidente delle Filippine Sara Duterte, figlia dell’ex presidente Rodrigo, ha detto che si candiderà alla presidenza x.com

