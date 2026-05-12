La figlia di un noto cantante è uscita con un ragazzo musulmano, e la sua risposta a una domanda sul velo ha suscitato polemiche. Sui social sono apparsi commenti offensivi e insulti di vario genere, alimentando un dibattito acceso sulla relazione. La vicenda ha attirato l’attenzione su come, ancora oggi, le differenze culturali possano generare reazioni forti e spesso ingiustificate.

L’amore, nel 2026, dovrebbe bastare da solo a raccontare una relazione. E invece, ancora oggi, basta scoprire che il fidanzato di una ragazza è musulmano perché sui social si scateni il peggio del peggio. È quello che è successo a Jasmine Carrisi, finita al centro di commenti offensivi e polemiche assurde soltanto per aver iniziato una nuova storia d’amore. La figlia di Albano e Loredana Lecciso, però, ha deciso di rispondere con lucidità, affrontando senza paura sia le critiche sia le domande più invadenti sulla sua relazione con Haitam. Jasmine Carrisi sta con un ragazzo musulmano: la figlia di Albano metterà il velo?. Da settimane si parla della nuova relazione di Jasmine Carrisi con Haitam, giovane creator e stylist milanese di origine marocchina.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La figlia di Albano sta con un ragazzo musulmano: metterà il velo? La sua risposta sorprende: insulti ignobili

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