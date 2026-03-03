Negli ultimi mesi, i vecchi iPod sono tornati alla ribalta e stanno attirando l’attenzione di molti giovani. Questa riscoperta ha portato a un aumento delle richieste e dei prezzi sul mercato dell’usato, facendo sì che dispositivi considerati ormai fuori produzione vengano venduti a cifre elevate. La generazione Z sembra essere sempre più interessata a collezionare o utilizzare questi apparecchi vintage.

Negli ultimi mesi i vecchi iPod sono tornati protagonisti: ciò che un tempo era considerato obsoleto ora vale oro, soprattutto per la Generazione Z. I lettori musicali Apple, come iPod Classic e iPod Nano, stanno vivendo una seconda giovinezza, diventando oggetti da collezione e strumenti ideali per chi cerca una pausa dal mondo dello streaming. La riscoperta di questi dispositivi non è solo una questione di nostalgia: rappresenta un vero e proprio ritorno al piacere della musica “ pura ”, senza notifiche, app o distrazioni digitali. Su eBay e nei mercatini dell’usato le vendite sono esplose, con prezzi in aumento grazie all’interesse crescente per tecnologia vintage e design iconico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché la Generazione Z sta pagando una fortuna per vecchi iPod? La risposta sorprende e incendia il web

Perché Draco Malfoy è diventato il simbolo del capodanno cinese? C’è una risposta (e il web impazzisce)Chi avrebbe mai immaginato che il “cattivo” dai capelli biondo platino di Hogwarts potesse diventare l’icona di una festività millenaria? Eppure, con...

La Ruota della Fortuna, Gerry provoca Samira e lei sta al gioco: il botta e risposta irresistibileUltima puntata delle feste per La Ruota della Fortuna, con un Gerry Scotti effervescente e una Samira Lui in splendida forma, che ha fatto...

Una raccolta di contenuti su Perché la Generazione Z sta pagando una...

Parliamo di generazione X e generazione Z come se questa tassonomia avesse un senso: abbiamo trasformato un dato anagrafico (molto ampio) in un’identità moraleE se tutte le analisi della società in cui viviamo, tutte le analisi che ogni giorno scriviamo e leggiamo, fossero sballate (lo sono), e lo fossero anche a causa d’un equivoco tassonomico? Equivoco ... linkiesta.it

LA RICERCA/ Generazione Z, come (e perché) aver chiaro il senso della vita aiuta nelle scelteUna recente indagine dell'Isservatorio Istituto Toniolo-IPSOS ha svolto una misurazione sulla ricerca di significato da parte dei giovani ... ilsussidiario.net