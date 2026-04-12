Conferenza stampa Carlos Augusto post Como Inter | Abbiamo dimostrato cosa vogliamo in campionato Rinnovo? Ne stiamo parlando ma…

Dopo la vittoria contro il Como, l’esterno dei nerazzurri ha partecipato a una conferenza stampa per commentare la partita. Ha affermato di aver mostrato cosa vogliono ottenere in campionato e ha parlato di un possibile rinnovo di contratto, anche se ha precisato che i discorsi sono ancora in corso. Le sue parole si sono concentrate sui risultati recenti e sui prossimi obiettivi della squadra.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Carlos Augusto post Como Inter: le parole dell’esterno dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in campionato. La conferenza stampa di Carlos Augusto al termine di Como Inter, match vinto dai nerazzurri per 3-4 e valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. SUL MATCH – « Giocare contro il Como è molto difficile, stiamo facendo una stagione straordinaria. Il gol a fine primo tempo è stato importantissimo, andare all’intervallo sotto di due reti sarebbe stato diverso. La squadra ha dimostrato quello che vuole, non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto di tutto per ottenere la vittoria. L’importante è vincere, ma per lo scudetto non è ancora fatta.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Carlos Augusto post Como Inter: «Abbiamo dimostrato cosa vogliamo in campionato. Rinnovo? Ne stiamo parlando ma…» Leggi anche: Conferenza stampa Nicola post Cremonese Inter: «Petardo? Vanno trovate soluzioni! Oggi abbiamo dimostrato una cosa» Conferenza stampa Thuram post Juve Napoli: «Prima sapevamo di essere forti ma questa sera lo abbiamo dimostrato ancora di più»Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…».