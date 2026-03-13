Scoperto monumento funerario con gladiatori lungo l’antica Via Appia ad Apollosa

Un monumento funerario con raffigurazioni di gladiatori è stato trovato lungo l'antica Via Appia ad Apollosa. Il sito, appena scoperto, include dettagli che rappresentano scene di combattimenti e personaggi in posa tipica delle sepolture dell’epoca. La scoperta è avvenuta durante lavori di scavo e ha attirato l’attenzione di archeologi e storici locali. La zona si trova in prossimità di un tratto della via romana.

