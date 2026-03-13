Archeologia scoperto un monumento funerario con gladiatori lungo l’antica Via Appia ad Apollosa

Durante scavi lungo l’antica Via Appia ad Apollosa, è stato rinvenuto un monumento funerario risalente all’epoca romana, decorato con raffigurazioni di gladiatori. L’intervento di tutela e ricerca è stato promosso dal Ministero della Cultura e condotto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Il sito rappresenta un contributo importante allo studio della presenza romana nella regione.

Un importante tassello della storia dell’antica Via Appia riaffiora dal territorio campano grazie alle attività di tutela e ricerca coordinate dal Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Nel Comune di Apollosa, in provincia di Benevento, è stato presentato alla comunità il ritrovamento di un monumento funerario romano decorato con scene di gladiatori, emerso durante indagini archeologiche condotte dalla locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. La scoperta è stata illustrata nel corso della conferenza “Un cantiere per conoscere l’Appia:... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Scoperto monumento funerario con gladiatori lungo l’antica Via Appia ad Apollosa Archeologia hi-tech: droni e geofisica svelano l’antica Fioccaglia sulla via AppiaL’ultima campagna di ricerca presso il sito archeologico di Fioccaglia, nel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino, ha prodotto risultati... Aggiornamenti e notizie su Via Appia Via Appia, ad Apollosa scoperto un monumento funerario romano con gladiatori«Un importante tassello della storia dell’antica Via Appia riaffiora dal territorio campano grazie alle attività di tutela e ricerca coordinate dal ministero della ... ilmattino.it Scoperto monumento funerario con gladiatori lungo l'antica Via Appia nel SannioUn importante tassello della storia dell'antica Via Appia riaffiora dal territorio campano grazie alle attività di tutela e ricerca coordinate dal Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza ... napoli.repubblica.it