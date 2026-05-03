L’Inter si prepara a festeggiare lo scudetto, con un punto che potrebbe arrivare già questa sera contro il Parma. Se ciò accadrà, la squadra diventerà campione d’Italia in modo matematico, portando a una grande festa nel centro di Milano. La vittoria passata e il calendario attuale fanno prevedere un possibile festeggiamento spontaneo tra il Meazza, Castello e piazza Duomo. La città si prepara a vivere un momento di grande entusiasmo.

Milano, 3 maggio 2026 – I precedenti recenti, e in particolare l’ultimo di appena due anni fa, insegnano: se stasera l’Inter conquisterà almeno un punto contro il Parm a laureandosi aritmeticamente campione d’Italia, la festa esploderà subito con una pacifica mini invasione della città. Con una destinazione privilegiata: piazza Duomo. Nel 2024, a tricolore appena conquistato nel derby contro il Milan del 22 aprile, gli ultrà si ritrovarono in largo Cairoli per poi partire i n corteo verso la Cattedrale e unirsi ai tantissimi altri che spontaneamente si erano diretti in metrò o con mezzi propri nel cuore di Milano per dipingerlo idealmente di nerazzurro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Countdown interista per lo scudetto: basta un punto e sarà grande festa tra Meazza, Castello e piazza Duomo

CONTE: Per lo Scudetto dobbiamo esserci e sperare negli errori dell'Inter | Serie A Enilive | DAZN

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