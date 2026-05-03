Inter lo scudetto è realtà! Al fischio finale parte la festa in piazza Duomo
Dopo aver battuto il Parma, l’Inter ha conquistato ufficialmente il ventunesimo scudetto. Al fischio finale della partita, i tifosi si sono radunati in piazza Duomo per celebrare il titolo. La vittoria ha portato centinaia di persone a riempire le strade, mentre i festeggiamenti sono cominciati immediatamente con cori e bandiere. La squadra ha lasciato il campo tra gli applausi, mentre i tifosi iniziavano a riunirsi per la festa.
Dopo la vittoria sul Parma, l’Inter può finalmente festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. In piazza Duomo il popolo interista esulta al fischio finale e celebra la squadra di Chivu, che sfilerà con il bus scoperto solo dopo l’ultima partita della stagione contro il Verona. Intanto Milano si tinge di nerazzurro: guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it
INTER: FESTA SCUDETTO PRONTA #shorts
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