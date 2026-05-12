La festa per i 50 anni e quella montagna di rifiuti abbandonati nel prato
Una festa per i cinquant’anni si è svolta in modo riservato, con un tavolo improvvisato all’ombra e palloncini a fare da decorazione. Dopo i festeggiamenti, i partecipanti hanno lasciato il luogo con numerosi rifiuti abbandonati nel prato, creando una montagna di spazzatura. La scena si è svolta lontano da occhi indiscreti, lasciando dietro di sé tracce di uno svolgimento non curato.
Una grande festa lontano da occhi indiscreti con tanto di tavolo di fortuna allestito all’ombra, i palloncini per celebrare il traguardo dei cinquant’anni e a festeggiamenti finiti tutti a casa abbandonando montagne di rifiuti nel prato.Le foto di questo spettacolo, tutt’altro che edificante, le.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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