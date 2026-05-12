La festa per i 50 anni e quella montagna di rifiuti abbandonati nel prato

Una festa per i cinquant’anni si è svolta in modo riservato, con un tavolo improvvisato all’ombra e palloncini a fare da decorazione. Dopo i festeggiamenti, i partecipanti hanno lasciato il luogo con numerosi rifiuti abbandonati nel prato, creando una montagna di spazzatura. La scena si è svolta lontano da occhi indiscreti, lasciando dietro di sé tracce di uno svolgimento non curato.

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Una grande festa lontano da occhi indiscreti con tanto di tavolo di fortuna allestito all’ombra, i palloncini per celebrare il traguardo dei cinquant’anni e a festeggiamenti finiti tutti a casa abbandonando montagne di rifiuti nel prato.Le foto di questo spettacolo, tutt’altro che edificante, le.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arafta | 81–100. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Notizie correlate Un'altra montagna di rifiuti abbandonati, questa volta nei boschi della ValsassinaLa segnalazione di una cittadina a Plastic Free: "Uno scempio, Contatteremo subito il comune per poter intervenire a ripulire" Un altro caso di... A Monza sfilano gli alpini nel ricordo di quella tragedia di 50 anni faGli alpini monzesi non dimenticano una delle più grandi tragedie che li ha visti impegnati nei soccorsi e nelle fasi della ricostruzione. Argomenti più discussi: Solidarietà: Milano, il 10 maggio una festa per i 35 anni della Fondazione Arché impegnata accanto a chi vive situazioni di fragilità; Buon compleanno Noemi, al Marrucino la festa solidale per i 14 anni della bimba dei miracoli; Grande festa a Monza per i 105 anni di Albertina; Vimercate, festa per i 20 anni dei vigili del fuoco volontari. #Cronaca #Cultura Piano di Sorrento in festa: Grande celebrazione per i 300 anni della Basilica di San Michele con il Vescovo Alfano x.com Ho trovato questo video per la festa della mamma e mi ha fatto piangere. Volevo condividerlo con voi. reddit ''Figa sopra ogni cosa'': Barbara d’Urso fa festa a Milano per i 69 anni con gli amici più cari, c’è pure il figlio Emanuele''Figa sopra ogni cosa'': Barbara d’Urso fa festa a Milano per i 69 anni con gli amici più cari e c'è anche il figlio Emanuele ... gossip.it