Un' altra montagna di rifiuti abbandonati questa volta nei boschi della Valsassina

Nel territorio lecchese, nei boschi vicino a Cremeno, sono stati trovati numerosi rifiuti abbandonati in modo selvaggio. Un gruppo di individui ha lasciato una grande quantità di scarti di vario genere lungo la strada, creando un accumulo di spazzatura in un'area naturale. La presenza dei rifiuti è stata segnalata dalle autorità e ha attirato l'attenzione locale.

La segnalazione di una cittadina a Plastic Free: "Uno scempio, Contatteremo subito il comune per poter intervenire a ripulire" Un altro caso di rifiuti abbandonati in modo selvaggio nel territorio lecchese. Questa volta uno o più ignoti hanno lasciato un notevole quantitativo di scarti di ogni tipo nei boschi a lato della strada di Cremeno, comune della Valsassina. Bottigliette, cartacce, sacchetti, plastica, vestiti e altra immondizia di vario tipo è stata scoperta da una cittadina che ha subito allertato l'associazione Plastic Free scattando alcune foto e girando un paio di video eloquenti. "Patrizia ci ha segnalato una situazione...