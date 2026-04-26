A Monza sfilano gli alpini nel ricordo di quella tragedia di 50 anni fa

A Monza si è svolta una cerimonia di commemorazione degli alpini, in ricordo di un evento drammatico avvenuto cinquant'anni fa. La manifestazione ha visto la partecipazione dei membri del gruppo, che hanno reso omaggio alle vittime e ai soccorritori coinvolti in quella tragedia. La giornata ha incluso una sfilata e momenti di riflessione, per ricordare un episodio che ha segnato profondamente la comunità.

Gli alpini monzesi non dimenticano una delle più grandi tragedie che li ha visti impegnati nei soccorsi e nelle fasi della ricostruzione.A cinquant’anni dal terremoto del Friuli le penne nere dell’Associazione nazionale alpini sezione di Monza organizzano una speciale commemorazione per ricordare.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Enpa Monza: tra nuovi diritti e 50 anni di storia per gli animaliL’Enpa di Monza e della Brianza ha presentato il bilancio sociale relativo all’anno 2025, delineando un quadro complesso di gestione territoriale che... Cermis, 50 anni fa la prima tragedia della funiviaIl 9 marzo 1976 una cabina si schiantò per la rottura della fune portante causando 42 vittime ed una sola superstite. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bianco, Azzi e Caso. Domani sarà sfilata di ex; Modena FC – Resto del Carlino – Bianco, Azzi e Caso, domani sarà sfilata di ex; 25 Aprile, nuovo sfregio alla memoria. Danneggiate pietre d’inciampo a Monza; 25 Aprile, a Cinisello torna il corteo. Sfilano ANPI, centrosinistra e associazioni. Sono subito corsi a dare una mano: dopo mezzo secolo il ricordo di quella tragedia e del grande lavoro svolto dalle penne nere di Monza. - facebook.com facebook