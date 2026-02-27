Consiglio d' amministrazione a trazione produzione vitivinicola per la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini

Il Consiglio d'amministrazione della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini ha una forte componente dedicata alla produzione vitivinicola, secondo quanto comunicato dall'organizzazione. La riunione ha coinvolto rappresentanti impegnati nel settore vinicolo locale, che si sono concentrati sulle attività legate alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti della zona. La decisione riguarda l’orientamento delle prossime iniziative e gli interventi di supporto alla filiera vitivinicola.

E' un Consiglio d'amministrazione a trazione produzione vitivinicola quello della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Ben sette membri sono produttori a testimonianza della centralità strategica acquisita dai progetti legati al vino e dalla Rimini DOC.