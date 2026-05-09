Baone sfida dei bisi | tra mistero e grandi nomi chi vincerà?

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Baone si avvicina la tradizionale sfida dei bisi, un evento che attira molti appassionati e curiosi. Tra i partecipanti si fanno strada alcuni concorrenti di rilievo, mentre il campione in carica, Francesco Rataj, si prepara a difendere il suo titolo. La competizione si svolge tra misteri e aspettative, con i presenti che si chiedono quali saranno i protagonisti di questa edizione e se il titolo resterà nelle mani di Rataj.

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? Domande chiave Chi sono i misteriosi concorrenti che sgraneranno i bisi a Baone?. Riuscirà Francesco Rataj a difendere il suo titolo di campione?. Quali grandi nomi della politica e del giornalismo parteciperanno alla sfida?. Come cambierà il podio con l'eventuale arrivo di Nicola Cesaro?.? In Breve Appuntamento domenica 17 maggio ore 11 in Piazza XXV Aprile a Baone.. Francesco Rataj di Medianordest punta alla conferma del primato dell'anno scorso.. Possibile sfida tra Elisa Venturini, Andrea Schivo, Luca Ruffin e Alessandro Chiarotto.. Ferdinando Garavello presenterà la gara tra giornalisti come Francis Turatto e Renato Malaman.. Domenica 17 maggio alle ore 11 in Piazza XXV Aprile a Baone si deciderà finalmente chi sarà il nuovo campione nella sfida della sgranatura dei bisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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