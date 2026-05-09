Baone sfida dei bisi | tra mistero e grandi nomi chi vincerà?

A Baone si avvicina la tradizionale sfida dei bisi, un evento che attira molti appassionati e curiosi. Tra i partecipanti si fanno strada alcuni concorrenti di rilievo, mentre il campione in carica, Francesco Rataj, si prepara a difendere il suo titolo. La competizione si svolge tra misteri e aspettative, con i presenti che si chiedono quali saranno i protagonisti di questa edizione e se il titolo resterà nelle mani di Rataj.

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