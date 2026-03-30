Un politico ha dichiarato di aver versato l'importo relativo alla vendita di bagni pubblici in Versilia, precisando di essere solo socio di minoranza. La vicenda riguarda un'operazione commerciale nella zona, mentre nel frattempo un altro esponente ha pubblicato sui social un video in cui ringrazia la squadra con cui ha collaborato, dopo aver lasciato un incarico governativo.

Pietrasanta, 30 marzo 2026 – La Versilia è da sempre il suo buen retiro: è dall'esterno della villa nel cuore del parco della Versiliana che ha postato sabato sui social il primo video dopo le dimissioni dal governo, per ringraziare la "fantastica squadra" che ha lavorato con lei. Ed è sulle spiagge di Fiumetto, borgo del Comune di Pietrasanta, che Daniela Santanchè sarebbe pronta a ripartire per una nuova avventura imprenditoriale, con il compagno Dimitri Kunz. Il nome - stando ai cartelloni già apparsi con la scritta 'coming soon' - è Tala Beach, e promette di essere il nuovo stabilimento di lusso, in stile Twiga, sorgendo al posto di due bagni storici del litorale, il Felice e il Genzianella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mallegni e la vendita a Kunz dei bagni in Versilia: “L’importo è stato versato. E io sono solo socio di minoranza”

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