Ma quale addio all’editoria | la famiglia Agnelli crea Fondazione 9 febbraio 1867 Resterà socio della Stampa

La famiglia Agnelli ha annunciato la creazione di una nuova fondazione, denominata 9 febbraio 1867, che si occuperà di attività legate all’editoria. Pur non mantenendo più il controllo storico sulla testata giornalistica La Stampa, la famiglia rimarrà comunque socia della pubblicazione. La decisione segna un cambiamento nella gestione dell’assetto societario, senza però portare alla completa uscita dal settore editoriale italiano.

Non avrà più il controllo storico de La Stampa, ma non uscirà totalmente di scena dal panorama editoriale italiano. Dopo la vendita tramite Exor del Gruppo GEDI al gruppo greco Antenna (K Group) la famiglia Agnelli ha creato una fondazione senza scopo di lucro per restare socio di minoranza del quotidiano La Stampa, di recente ceduto al gruppo Sae. La fondazione, riportano diverse agenzie, si chiamerà Fondazione 9 febbraio 1867, nome che fa riferimento alla data di pubblicazione del primo numero della Gazzetta Piemontese che in seguito, dal 31 marzo 1895, ha assunto il nome attuale La Stampa. È emerso in occasione dell’incontro tra il nuovo editore Alberto Leonardis, alla guida del gruppo Sae che ha acquisito il controllo del quotidiano, con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo.🔗 Leggi su Open.online

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