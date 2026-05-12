Al TeatroBasilica è in scena lo spettacolo drammatico intitolato La disfatta – Gli ultimi giorni nel bunker, scritto da Gianni Guardigli e interpretato dall’attore Riccardo Leonelli, che ne è anche il regista. La rappresentazione ripercorre gli ultimi momenti di una delle fasi più oscure della storia, concentrandosi sugli eventi che si svolgono all’interno di un bunker durante la fine del nazismo.

Cosa: Lo spettacolo drammatico La disfatta – Gli ultimi giorni nel bunker, scritto da Gianni Guardigli e magistralmente diretto e interpretato da Riccardo Leonelli.. Dove e Quando: Presso il TeatroBasilica di Roma (Piazza di Porta San Giovanni 10), venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026, alle ore 21:00.. Perché: Per confrontarsi con un intenso monologo psicologico che esplora l’abisso della colpa, le illusioni della mente e le umane fragilità dei complici del regime nazista durante le ore più buie del Novecento.. Il panorama teatrale capitolino si arricchisce di un appuntamento di grande spessore drammaturgico e morale. Nelle serate di venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026, il palcoscenico del rinomato TeatroBasilica di Roma si trasformerà in un claustrofobico rifugio sotterraneo per ospitare La disfatta – Gli ultimi giorni nel bunker.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La disfatta: il Nazismo in scena al TeatroBasilica

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