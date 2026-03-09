Elena Bucci si esibisce al TeatroBasilica con lo spettacolo “Autobiografie di ignoti ovvero Barnum”, un’opera che combina teatro, musica e poesia per raccontare storie di persone sconosciute. Lo spettacolo presenta un intreccio tra vari linguaggi artistici, creando un’esperienza che coinvolge il pubblico attraverso narrazioni e immagini. La performance si svolge in un teatro romano, attirando gli spettatori interessati a un’esperienza artistica multiforme.

Cosa: Lo spettacolo “Autobiografie di ignoti ovvero Barnum”, un’opera che intreccia teatro, musica e poesia.. Dove e Quando: TeatroBasilica di Roma, dal 13 al 15 marzo 2026.. Perché: Un’indagine profonda e poetica sulla molteplicità dell’identità umana attraverso lo specchio di un bar notturno.. Un bar che diventa soglia, un locale sospeso tra la realtà della strada e l’onirismo della scena. È questo lo spazio scenico scelto da Elena Bucci per il suo ultimo lavoro, Autobiografie di ignoti ovvero Barnum, atteso al TeatroBasilica dal 13 al 15 marzo 2026. L’artista torna a confrontarsi con il pubblico romano in uno spettacolo che non è solo una performance, ma un vero e proprio dispositivo di moltiplicazione dell’io. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Elena Bucci in scena al TeatroBasilica con Autobiografie di Ignoti

