Cosa: Lo spettacolo teatrale La disfatta – Gli ultimi giorni del bunker, un intenso monologo scritto da Gianni Guardigli che esplora il tracollo del Terzo Reich.. Dove e Quando: Al TeatroBasilica di Roma (Piazza di Porta San Giovanni 10), in scena dal 13 al 15 marzo 2026.. Perché: Per immergersi in una profonda riflessione sulla memoria storica e sulla natura del male, osservando le macerie del Novecento attraverso gli occhi di un uomo comune travolto dalla storia.. Il panorama teatrale capitolino si arricchisce di un appuntamento dal fortissimo impatto emotivo e civile, ospitato negli spazi del TeatroBasilica, una realtà diretta con passione dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La follia del Nazismo in scena al TeatroBasilica

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