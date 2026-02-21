Inseguimento col coltellino | convivenza difficile un ferito Bloccato un uomo

Un uomo ha ferito un altro con un coltellino di cavatappi conficcato sul collo, causando un intervento di emergenza. La rissa, scoppiata per motivi di convivenza difficile, si è conclusa con il ferito trasportato in ospedale e un cittadino fermato poco dopo. La polizia ha intercettato il sospetto in strada e ha bloccato l’uomo, che ora è in attesa di ulteriori verifiche. La vicenda resta sotto osservazione mentre si cerca di chiarire quanto accaduto.

Al culmine di una lite tra connazionali conviventi a Marghera, il più giovane ha inferto dei colpi alle mani e al collo del coinquilino 35enne, con una piccola lama. È successo sabato tra via Beccaria e via della Fonte Un uomo ferito, i soccorsi e qualche ora più tardi un cittadino fermato per aver fatto male a un concittadino con il coltellino di un cavatappi affondato sul collo. Lite e inseguimento ieri a Marghera. Un 35enne è finito poi al Pronto soccorso per farsi medicare ferite non profonde. Un altro giovane è stato rintracciato dopo meno di tre ore dai carabinieri, bloccato e portato in caserma per dei chiarimenti.