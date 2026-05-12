La diagnosi tardiva influisce negativamente sulla qualità di vita dei pazienti che sono per lo più donne La parola agli esperti

La fibromialgia è una condizione cronica che colpisce principalmente le donne e si manifesta con una vasta gamma di sintomi. Spesso la diagnosi avviene in ritardo, influendo sulla qualità di vita di chi ne soffre. La complessità della malattia rende difficile il riconoscimento tempestivo, e questo tema è al centro di un approfondimento con gli esperti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui