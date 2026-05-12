La diagnosi tardiva influisce negativamente sulla qualità di vita dei pazienti che sono per lo più donne La parola agli esperti
La fibromialgia è una condizione cronica che colpisce principalmente le donne e si manifesta con una vasta gamma di sintomi. Spesso la diagnosi avviene in ritardo, influendo sulla qualità di vita di chi ne soffre. La complessità della malattia rende difficile il riconoscimento tempestivo, e questo tema è al centro di un approfondimento con gli esperti del settore.
L a fibromialgia rappresenta una delle condizioni croniche più complesse, sia per la varietà dei sintomi sia per l’impatto significativo sulla qualità della vita. In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio, cresce l’attenzione verso una patologia che in Italia interessa circa 1,5 milioni di persone. Lo spiegano gli esperti. Fibromialgia: che cos’è, chi ne soffre e i consigli per riconoscere i sintomi X Leggi anche › Fibromialgia: la malattia è stata inserita nei LEA ma c’è ancora da fare Fibromialgia: una malattia per lo più femminile. La malattia non solo colpisce le donne più degli uomini, con un rapporto stimato di circa 3 a 1, ma lo fa anche in modo diverso.🔗 Leggi su Iodonna.it
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