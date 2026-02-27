Nel 1705, la filosofa Mary Astell scriveva che le donne non compiono Grandi Azioni, sostenendo che queste fossero esclusivamente caratteristiche degli uomini. La frase evidenzia un pregiudizio diffuso all’epoca riguardo alle qualità femminili, che venivano considerate inadatte a fare la Storia. La citazione sottolinea come, secondo Astell, le azioni di rilievo siano associate agli uomini, mentre le donne sono escluse da questa dimensione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Da dove viene la propensione alle professioni d'aiuto e al lavoro di cura delle donne? La risposta si muove tra genetica, educazione e stereotipi, che fanno male a tutti Scriveva la filosofa Mary Astell nel 1705: «Non ci sono donne che compiono Grandi Azioni: quelle sono uomini in sottoveste». Una frase che rende bene l’idea del pregiudizio ben noto sulle qualità femminili per natura, che sono cura, assistenza & Co. ma certo non assertività e comando, indispensabili per fare la Storia. Persino la regina Elisabetta I una volta assicurò che avrebbe governato il Paese come un re nonostante avesse il corpo di una “donna debole” (I know I have the body of a weak and feeble woman; but I have the heart and stomach of a king). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Non ci sono donne che compiono Grandi Azioni: quelle sono uomini in gonnella». Lo scriveva Mary Astell nel 1705, a dire il pregiudizio sulle qualità femminili "per natura". Che certo non sono assertività e comando, indispensabili per fare la Storia

Spalletti a Sky: «Sotto livello come ritmo nel primo tempo, i cambi ci hanno dato un po’ di qualità. È una vittoria che ci dà entusiasmo e convinzione in quelle che sono le nostre possibilità»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Kalulu a DAZN: «Sono partite che non si ricorderanno in tanti ma che sono importanti nel percorso. Sappiamo soffrire e vincere e abbiamo le qualità per fare paura»di Redazione JuventusNews24Kalulu a DAZN: «Sono partite che non si ricorderanno in tanti ma che sono importanti nel percorso».

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Blog | Le donne nella musica non vogliono più chiedere permesso: cosa è cambiato in dieci anni - Alley Oop; Bologna, dopo la protesta delle transfemministe salta la presentazione del libro. L'autrice censurata: Dire donna non può essere un'offesa; Oltre il pinkwashing del Coni: i trionfi delle donne a Milano-Cortina non ci distraggano; La libertà delle donne non si tocca.

Violenza donne? Troppo silenzioLa violenza sulle donne è un fenomeno in costante aumento, sempre più diffuso nell’ambito familiare; le donne spesso non sanno come uscire da questa situazione, si sentono sole e per il timore di ... lanazione.it

Violenza sulle donne. Ancora non ci siamol’ennesimo episodio di stupro in Italia, vittima una giovane donna di 21 anni di Parma, ci porta necessariamente, ed ancora una volta, a manifestare il nostro fermo dissenso invitandoci implicitamente ... quotidianosanita.it

#DrittoAlCuore Non servono grandi azioni per produrre un cambiamento. Nel Vangelo di Luca 4:18, Gesù dice che la sua missione è portare speranza a chi è in difficoltà. #Solidarietà #Speranza #Vangelo #Spiritualità #HopeMediaItalia youtube.com/shorts/ x.com

Ai parlamentari non dovrebbe essere consentito detenere azioni di grandi società. Ho interrogato la signora Agnès Roblot-Troizier, membro dell'Alta Autorità per la Trasparenza nella Vita Pubblica (HATVP), su questo argomento in commissione. - facebook.com facebook