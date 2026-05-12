La cura ha un’ora | quando il tempo fa la differenza

Recenti studi evidenziano come il momento in cui assumiamo farmaci possa influenzare i risultati delle terapie, dalla cura del cancro alle statine. Non si tratta solo della composizione dei medicinali, ma anche dell’orario in cui vengono presi, poiché il ritmo biologico del corpo può determinare l’efficacia dei trattamenti. In alcuni casi, rispettare determinati orari può anche raddoppiare i benefici ottenibili.

Non conta solo quale farmaco assumiamo, ma anche quando lo facciamo. Dalla terapia oncologica alle statine, sempre più studi dimostrano che il ritmo biologico del nostro corpo può influenzare l’efficacia delle cure, fino a raddoppiarne i benefici in alcuni casi. In questo episodio esploriamo la crono-farmacologia, la scienza che mette il tempo al centro della medicina, tra promesse rivoluzionarie, dubbi scientifici e una domanda cruciale: siamo pronti a curarci seguendo l’orologio del nostro organismo? © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965🔗 Leggi su Panorama.it

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Regulation vs. Stonewalling: The Script That Proves the Difference

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