Una rete multidisciplinare per la cura della fibrosi polmonare | quando gli uomini fanno la differenza nella terapia

Una recente indagine condotta tra pneumologi della regione ha evidenziato diverse criticità nella gestione della fibrosi polmonare. Tra i problemi segnalati ci sono ritardi nella diagnosi, una scarsa collaborazione tra i professionisti, servizi territoriali poco sviluppati e una limitata presenza di centri specializzati autorizzati alla prescrizione. Questi aspetti sono stati al centro di un evento organizzato da un provider sanitario, volto a migliorare l’approccio multidisciplinare alla malattia.

Ritardi nella diagnosi, scarsa integrazione tra professionisti, servizi insufficienti sul territorio e pochi centri prescrittori: sono alcune delle criticità emerse dalla survey preliminare promossa dal Provider Sanitanova - organizzatore dell'evento - e rivolta a specialisti campani - pneumologi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Un nuovo modello di cura per la fibrosi polmonare: il progettoCostruire un modello di cura multidisciplinare che elimini le disomogeneità assistenziali: con questo obiettivo nasce il progetto ‘Fibrosi polmonare... Fibrosi polmonare, nasce la rete campana. Obiettivo: diagnosi precoci e cure integrateA Napoli prende forma il progetto “Fibrosi Polmonare in Campania – Consensus regionale Ipf/Ppf”, con l’obiettivo di costruire un modello condiviso di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce ISNeT, la rete multidisciplinare che integra robot, realtà virtuale e IA nella cura del cervello; Fibrosi polmonare, in Campania nasce un progetto multidisciplinare dedicato - OMaR; Promozione della lettura dall’infanzia, parte il corso multidisciplinare ‘Nati per leggere’ per operatori e volontari; Tumore al seno, nasce la rete che punta a migliorare i percorsi di cura. Tumore al seno, nasce la rete che punta a migliorare i percorsi di curaNasce la rete che mira a valorizzare le attività cliniche, formative e di ricerca sul tumore al seno: il progetto ... lapresse.it Ambulatorio a Marlia. Rete multidisciplinare per trattare l’obesitàLa Piana si dota di un ambulatorio dedicato all’obesità. Ha appena inaugurato a Marlia, alla Casa di comunità, il nuovo ambulatorio per il trattamento specifico, nelle persone non affette da diabete. lanazione.it Nel pomeriggio odierno, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, si è svolta una giornata di studio dedicata al tema “Contrastare comportamenti violenti: il ruolo della rete multidisciplinare nel recupero de - facebook.com facebook