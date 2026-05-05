Una rete multidisciplinare per la cura della fibrosi polmonare | quando gli uomini fanno la differenza nella terapia

Da casertanews.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente indagine condotta tra pneumologi della regione ha evidenziato diverse criticità nella gestione della fibrosi polmonare. Tra i problemi segnalati ci sono ritardi nella diagnosi, una scarsa collaborazione tra i professionisti, servizi territoriali poco sviluppati e una limitata presenza di centri specializzati autorizzati alla prescrizione. Questi aspetti sono stati al centro di un evento organizzato da un provider sanitario, volto a migliorare l’approccio multidisciplinare alla malattia.

Ritardi nella diagnosi, scarsa integrazione tra professionisti, servizi insufficienti sul territorio e pochi centri prescrittori: sono alcune delle criticità emerse dalla survey preliminare promossa dal Provider Sanitanova - organizzatore dell'evento - e rivolta a specialisti campani - pneumologi.🔗 Leggi su Casertanews.it

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