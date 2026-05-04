Siate l’esempio quando un lavaggio delle mani fa la differenza tra rischio e cura

Un semplice gesto come il lavarsi le mani può fare la differenza tra il rischio di infezioni e la prevenzione. In ambienti sanitari, questa pratica rimane uno dei metodi più efficaci per ridurre la diffusione di agenti patogeni. Nonostante le tecnologie avanzate, la cura delle mani continua a rappresentare un elemento fondamentale nella tutela della salute di pazienti e operatori.

In un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. Era il 2009 quando l'Organizzazione mondiale della sanità lanciava la campagna globale "Save lives: clean uour hands", e il 5 maggio quella iniziativa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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