La Crp Bortolotti vince il campionato nel nome di Capasso

La squadra Crp Bortolotti ha conquistato il titolo del campionato, dedicandolo all’allenatore scomparso poco più di due anni fa all’età di 44 anni. La vittoria è arrivata dopo una stagione intensa, con la squadra che ha mostrato determinazione e impegno in ogni partita. La vittoria finale è stata celebrata con una cerimonia che ha ricordato la figura dell’allenatore, presente nella memoria di tutti i membri del team.

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Il modo migliore per ricordare l’allenatore scomparso poco più di due anni all’età di 44 anni. Nel nome del mister Fabio Capasso, la formazione calcistica Allievi (2010-2011) del Crp Bortolotti di Pievepelago (in cui militano due figli di Capasso) ha vinto per il secondo anno consecutivo il campionato CSI provinciale. "Una grande emozione ed uno sguardo all’alto" - hanno detto dirigenti, allenatori e atleti della formazione, in cui militano anche Gioele e Sebastian Capasso figli di Fabio. Era stato proprio Capasso assieme a Mimmo Franzese a creare otto anni fa la formazione che offre sport e socialità a tanti giovani del paese. "Fabio- dicono gli amici- è rimasto sempre un esempio da seguire per il valore dei suoi insegnamenti tecnici ma soprattutto di comportamento leale sia in campo che fuori".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Crp Bortolotti vince il campionato nel nome di Capasso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Un’arena nel nome di Maurizio Moia: allo Sporting Club Quarto vince la passione La pizzeria Bella Napoli di Riga vince il campionato lettone: è la migliore della LettoniaVince lo chef Jose Angel Bermudez Gil: per lui un viaggio premio a Napoli e il corso professionale 'Training Vera Pizza' organizzato dalla... Si parla di: CRP Pietro Bortolotti vs Eagles Virtus Ancora, il tabellino; Terza categoria, le partite di oggi 10 maggio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale.