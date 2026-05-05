Un’arena nel nome di Maurizio Moia | allo Sporting Club Quarto vince la passione

Un'arena dedicata a Maurizio Moia è stata inaugurata allo Sporting Club Quarto, con l'installazione di due targhe lungo il campo di pallavolo. Durante l'evento si è disputato il primo Memorial intitolato al fondatore del Piace Volley, coinvolgendo le squadre Under 13 e Under 14 in una giornata dedicata alla pallavolo. La cerimonia ha segnato un momento di commemorazione e di sport.

Inaugurate due targhe al limitare del campo da pallavolo. Il 1° Memorial intitolato al fondatore del Piace Volley ha visto protagoniste le formazioni Under 13 e Under 14 in una giornata di sport.Il sorriso di Maurizio Moia da oggi ha una nuova casa, o meglio, un’arena che ne porterà per sempre il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Solo il 16% di presenze femminili allo stadio: la contromossa del Pisa Sporting ClubPISA – Il Pisa Sporting Club lancia una campagna promozionale mirata a incrementare la quota di pubblico femminile alla Cetilar Arena. Nel nome di Magretti, mito padernese: "Spirito pionieristico, passione, scienza"Centocinquant’anni fa un giovane padernese, studente di Scienze naturali, partiva in velocipede da Milano e, dopo oltre dieci ore di corsa, entrava...