La pizzeria Bella Napoli di Riga vince il campionato lettone | è la migliore della Lettonia

La pizzeria Bella Napoli di Riga si aggiudica il titolo di migliore in Lettonia, con lo chef Jose Angel Bermudez Gil che guida la vittoria. Come premio, Bermudez Gil riceve un viaggio a Napoli e la partecipazione al corso professionale 'Training Vera Pizza' promosso dall'Associazione Verace Pizza Napoletana. La competizione si è svolta tra varie pizzerie del paese.

Questa pizza crea dipendenza, ormai è chiaro. “Il Capo” di Bella Napoli è una di quelle che quando arriva al tavolo cattura subito l’attenzione. Impasto napoletano, pomodoro, mozzarella, chips di melanzane croccanti, gocce di pesto, cialda di Pecorino, c - facebook.com facebook