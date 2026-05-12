La crisi senza fine di Pizza Sprint tensione all’incontro degli operai E la direzione chiama i carabinieri

Nella mattinata di ieri, nello stabilimento Pizza Sprint situato a Castiglione d’Adda, si sono verificati momenti di tensione durante un incontro tra i lavoratori e la direzione. Gli operai hanno manifestato disappunto, portando a una situazione di disagio all’interno della struttura. Di fronte all’impasse, la direzione ha deciso di chiamare i carabinieri per gestire la situazione.

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Castiglione d’Adda (Lodi) – Mattinata di tensione ieri allo s tabilimento Pizza Sprint che produce basi per pizze. Una quindicina di lavoratori, aderenti al sindacato autonomo Si Cobas, si erano riuniti all’interno dei locali aziendali per un’assemblea regolarmente autorizzata. Secondo le prime ricostruzioni, la situazione è precipitata quando il gruppo di operai si sarebbe spostato in un’area dello stabilimento considerata “interdetta“ o non prevista per la riunione, forse per mettere in scena una protesta. L’ingresso in zone sensibili della produzione ha innescato l’immediata reazione della direzione aziendale. L’intervento dei carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi senza fine di Pizza Sprint, tensione all’incontro degli operai. E la direzione chiama i carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pizza senza cameriere: la crisi del settore in un piattoCiccio Vitiello ha lanciato una nuova pizza che non verrà servita ai tavoli della sua pizzeria a San Leucio, in provincia di Caserta. Pizza senza glutine da record: Cattolica brilla al "Pizza senza frontiere 2026"Ha portato il nome di Cattolica sulla scena internazionale del gusto, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 600 pizzaioli provenienti...