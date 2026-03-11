In una pizzeria di San Leucio, in provincia di Caserta, è stata introdotta una nuova pizza che non sarà portata ai tavoli dai camerieri. La decisione fa parte di una strategia per affrontare la crisi nel settore della ristorazione. La proposta, annunciata dal proprietario del locale, rappresenta una novità nel modo di servire i clienti. La pizza sarà ordinabile solo tramite sistemi di consegna o ritiro in loco.

Ciccio Vitiello ha lanciato una nuova pizza che non verrà servita ai tavoli della sua pizzeria a San Leucio, in provincia di Caserta. L’iniziativa, battezzata come Mancanza di personale, mira a evidenziare la crisi strutturale del settore della ristorazione italiana riguardo alla carenza di collaboratori qualificati. Il messaggio è chiaro: se oggi nessuno ti serve, il problema non è nella sala ma nel futuro del lavoro e nella mancanza di visione aziendale. L’idea nasce da un contesto di crescita economica del settore, che secondo i dati disponibili ha raggiunto 59,3 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2025, superando del 6,3% i livelli pre-pandemia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza senza cameriere: la crisi del settore in un piatto

Articoli correlati

Leggi anche: World Pizza Day: la festa del piatto che ci fa sentire a casa

Pentagon Pizza Index: quando la pizza d’asporto annuncia le crisi internazionaliDalla guerra fredda a quella dei 12 giorni con l’Iran, fino al Venezuela, c’è una storia che prontamente riemerge.

Tutto quello che riguarda Pizza senza cameriere la crisi del...

Argomenti discussi: Mangia la pizza senza green pass: 400 euro di multa al cliente e 1000 al titolare.

Pizza marinara a 17 euro? Sono i nostri prezzi del Capodanno: un cameriere lascia senza parole alcuni cliente furiosi per lo scontrino pazzoUn gruppo di turisti romani a Venezia sono rimasti sotto choc quando hanno letto lo scontrino e il conto finale per aver ordinato una marinara (17 euro) e una margherita (14 euro). Così i clienti ... ilfattoquotidiano.it

Lite per l’attesa troppo lunga, e il cameriere lancia la pizza sulla clienteQuando si dice vorrei un piatto al volo. O ti tiro una pizza, alla romana. Le battute si sprecano in queste ore sui social dopo l'episodio rocambolesco e accaduto in Toscana in uno stabilimento ... repubblica.it