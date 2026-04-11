Pizza senza glutine da record | Cattolica brilla al Pizza senza frontiere 2026

A Cattolica si è tenuta una competizione internazionale dedicata alla pizza senza glutine, coinvolgendo più di 600 pizzaioli provenienti da oltre 45 paesi. La manifestazione si è svolta in 14 categorie diverse, attirando l'attenzione di professionisti e appassionati del settore. La partecipazione ha portato la città al centro dell'attenzione nel panorama gastronomico globale, con un evento che ha messo in mostra diverse tecniche e creazioni legate alla pizza senza glutine.

Ha portato il nome di Cattolica sulla scena internazionale del gusto, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 600 pizzaioli provenienti da più di 45 paesi sfidarsi in 14 categorie diverse. Lei è Sonia Brenda e ha messo in bacheca il quarto posto nella categoria Pizza Dessert al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it 'Pizza Senza Frontiere 2026', fra 600 concorrenti da tutto il mondo vince L'Arciere pisanoLa pizza campione del mondo parla pisano e arriva dalle mani di Antonio Pio Campanella. È di Battiloro la seconda miglior pizza senza glutine a livello mondialeUn’altra grande soddisfazione per Faenza e per la tradizione gastronomica italiana: il pizzaiolo Salvatore Battiloro, si è distinto a Sigep World... PIZZA SENZA GLUTINE: La ricetta perfetta del Maestro Roberto Susta Temi più discussi: Schär Foodservice allarga la base pizza senza glutine; Schär Foodservice lancia la Pizza Base XL per la ristorazione senza glutine; Celiachia, arriva la pizzeria senza glutine; Schär Foodservice, la Pizza Base XL ora anche nel diametro di 30 cm. Schär Foodservice lancia la Pizza Base XL per la ristorazione senza glutineSchär Foodservice presenta una novità per la pizzeria senza glutine: la Pizza Base XL da 30 cm precotta e surgelata, con shelf life di 360 giorni. horecanews.it È di Battiloro la seconda miglior pizza senza glutine a livello mondialeUn’altra grande soddisfazione per Faenza e per la tradizione gastronomica italiana: il pizzaiolo Salvatore Battiloro, si è distinto a Sigep World 2026 a Rimini piazzandosi secondo a livello mondiale ... ilrestodelcarlino.it Ciao a tutti, ho cercato con la lente ma non ho trovato il consiglio che mi serviva. Ho comprato il cornetto della turbotronic ma non riesco a trovare il giusto settaggio. In particolare quando inforno la pizza rossa sistematicamente si buca al centro quando vado a - facebook.com facebook