Apre il 20 maggio 2026, dalle 18:00 alle 21:00, la personale di Francesco Simeti intitolata Tutti giù per terra. In mostra, un nucleo di opere recenti: sculture in ceramica, un arazzo e una grande struttura in legno e metallo. Il lavoro di Simeti sviluppa la ricerca avviata in occasione della Cheongju Craft Biennale, in Corea, uno dei più importanti eventi artistici internazionali dedicato all’artigianato contemporaneo, e riflette sul tema dello sfruttamento intensivo delle risorse, mettendo al centro macchine dalle sembianze antropomorfe, progettate per abbattere e sradicare gli alberi con un’efficienza meccanica. Questi dispositivi diventano figure ricorrenti all’interno dell’esposizione, capaci di attrarre l’attenzione di spettatrici e spettatori, ma anche di stimolare una visione critica delle opere esposte.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La coscienza ecologica nascosta nelle opere di Francesco Simeti

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