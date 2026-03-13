Alla Galleria nazionale dell’Umbria a Perugia sarà inaugurata una mostra intitolata Giotto e san Francesco, che presenterà sessanta opere. La mostra si concentra sulla trasformazione artistica avvenuta nel Trecento, evidenziando le creazioni di artisti legati a questo periodo. L’esposizione resterà aperta a partire dal giorno successivo all’inaugurazione, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento sulle innovazioni dell’arte di quel tempo.

La Galleria nazionale dell’Umbria a Perugia accoglierà dal giorno successivo all’apertura una mostra intitolata Giotto e san Francesco, dedicata alla rivoluzione artistica del Trecento. L’esposizione, che resterà visibile fino al 14 giugno, celebra l’ottavo centenario della morte del santo di Assisi attraverso oltre sessanta opere d’arte. Questo evento non si limita a un semplice allestimento museale, ma punta a ricostruire il clima creativo unico in cui la spiritualità francescana incontrò il genio figurativo di Giotto di Bordone. L’incontro tra il carisma del Santo e la pittura del maestro fiorentino ha generato un cambiamento epocale nel linguaggio artistico europeo, abbandonando lo stile bizantino per abbracciare una rappresentazione più realistica e credibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giotto e Francesco: 60 opere per la rivoluzione del Trecento

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