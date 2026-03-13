Una delle figure più riconosciute dell’arte contemporanea italiana torna a esporre le sue opere in una sede di grande rilevanza storica e spirituale. La mostra intitolata ‘NaturaEvocata’ mette in evidenza il legame tra le creazioni dell’artista e il contesto in cui vengono presentate, creando un ponte tra sperimentazione artistica e memoria del luogo. La rassegna si inserisce in un percorso di confronto tra arte e spiritualità.

E’ il ritorno di uno dei protagonisti più autorevoli dell’arte contemporanea italiana in una sede di alto valore spirituale e storico, rafforzando il dialogo tra ricerca artistica e memoria del luogo. Si tratta della mostra personale di Piero Mosti dal titolo ’ Natura evocata ’ che sarà inaugurata oggi, alle 16.30, al Museo Diocesano di Massa. L’esposizione è a cura di Mauro Daniele Lucchesi, è promossa dall’Associazione Quattro Coronati in collaborazione con il Museo e andrà avanti fino al 3 maggio (aperta a ingresso libero ogni venerdì e domenica dalle 14.30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 19). Al taglio del nastro saranno presenti, oltre a Mosti e Lucchesi, don Emanuele Borserini ed Elena Scaravella, direttore e conservatrice del Museo Diocesano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ‘NaturaEvocata’ nelle opere di Piero Mosti

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