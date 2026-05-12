FIEG | Soddisfazione per la conferma da parte della Corte di Giustizia UE della legittimità dell’equa remunerazione agli editori per l’utilizzo online dei contenuti

Gli editori italiani di giornali hanno espresso soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha confermato la legittimità dell’obbligo di garantire un’equa remunerazione agli editori per l’utilizzo online dei loro contenuti. La Corte ha stabilito che le piattaforme digitali devono pagare gli editori per l’uso delle loro opere, riconoscendo così il diritto degli editori a ricevere una giusta remunerazione. La decisione viene considerata una vittoria per il settore dell’editoria.

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