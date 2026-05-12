FIEG | Soddisfazione per la conferma da parte della Corte di Giustizia UE della legittimità dell’equa remunerazione agli editori per l’utilizzo online dei contenuti
Gli editori italiani di giornali hanno espresso soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha confermato la legittimità dell’obbligo di garantire un’equa remunerazione agli editori per l’utilizzo online dei loro contenuti. La Corte ha stabilito che le piattaforme digitali devono pagare gli editori per l’uso delle loro opere, riconoscendo così il diritto degli editori a ricevere una giusta remunerazione. La decisione viene considerata una vittoria per il settore dell’editoria.
Gli editori italiani di giornali esprimono grande soddisfazione per la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha riconosciuto la compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana sull’equa remunerazione degli editori per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Nel procedimento sollevato da META contro il Regolamento Agcom, e in cui è intervenuta anche la FIEG, la Corte europea ha chiarito che il diritto riconosciuto agli editori costituisce un legittimo corrispettivo economico per l’autorizzazione all’utilizzo online delle pubblicazioni e ha confermato la legittimità degli strumenti previsti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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