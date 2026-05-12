Gli editori italiani di giornali hanno accolto con soddisfazione la decisione della Corte Europea di Giustizia sulla legittimità dell'equa remunerazione agli editori per l'uso online dei contenuti. La sentenza stabilisce che le piattaforme digitali devono riconoscere un compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni, confermando la validità di una richiesta di pagamento in questo ambito. La pronuncia riguarda le modalità con cui le piattaforme gestiscono i contenuti editoriali pubblicati sul web.

Roma, 12 maggio 2026 - Gli editori italiani di giornali esprimono "grande soddisfazione per la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha riconosciuto la compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana sull'equa remunerazione degli editori per l'utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche". Lo spiega la Fieg in una nota, auspicando che "i principi affermati dalla Corte trovino ora piena e concreta applicazione". Nel procedimento sollevato da Meta contro il Regolamento Agcom, e in cui è intervenuta anche la Fieg, la Corte europea ha chiarito che il diritto riconosciuto agli editori...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fieg: “Bene la Corte Ue sulla legittimità dell'equa remunerazione agli editori per l’utilizzo online dei contenuti”

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