La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che gli Stati membri possono stabilire un diritto per gli editori di giornali di ricevere un’equa remunerazione quando concedono ai servizi online l’autorizzazione a usare le loro pubblicazioni. La decisione riguarda la possibilità di prevedere un compenso per le testate giornalistiche in relazione all’utilizzo digitale dei loro contenuti. La sentenza ha respinto le richieste di Meta, la società coinvolta nel caso.

Gli Stati membri dell’Unione europea possono prevedere che gli editori di giornali abbiano diritto a un’equa remunerazione, quando concedono ai prestatori di servizi online l’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Ue, in una sentenza riguardante un ricorso proposto da Meta contro una decisione dell’Agcom, Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni. La vicenda. Nel 2023 l’Agcom ha definito i criteri per l’equa remunerazione e Meta Platforms Ireland ha fatto ricorso davanti al Tar del Lazio per annullare la decisione, in quanto considerata non conforme al diritto comunitario. Così il giudice nazionale si è rivolto alla Corte europea per verificare la compatibilità giuridica della norma.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Corte di giustizia UE ha dato torto a Meta: sì all’equo compenso per i giornali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Sentenza della Corte Ue: sì all'equo compenso per gli editori se le piattaforme online utilizzano i loro contenuti

Corte Ue: «Legittimo un equo compenso per gli editori dalle piattaforme»Gli Stati membri possono riconoscere agli editori di giornali il diritto a un'equa remunerazione per gli editori di giornali da parte delle...

Argomenti più discussi: La Corte di Giustizia dell’Unione europea boccia, per i titolari di protezione internazionale, il requisito di 10 anni di residenza per accedere alle prestazioni di contrasto alla povertà e di inserimento lavorativo; Reddito di cittadinanza, Corte Ue: illegittima l’esclusione dei titolari di protezione internazionale; L'eclissi della finanza di progetto dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE 'Urban Vision'; La Corte UE boccia (di nuovo) il reddito di cittadinanza: Discrimina i richiedenti asilo.

Gli editori italiani di giornali esprimono grande soddisfazione per la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha riconosciuto la compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana sull'equa remunerazione degli editori per l'utilizzo onli x.com

Carta del docente ai precari? Anief: per la Corte di Giustizia Europea e la Cassazione va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitariaAnche la sezione del tribunale di Roma sostiene che lo Stato deve agevolare l’aggiornamento professionale del personale docente precario, alla pari di quello che fa da dieci anni con gli insegnanti gi ... orizzontescuola.it