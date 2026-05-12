La Corte d' Appello di Bari ha emesso una sentenza senza precedenti in Italia affermando la possibilità della co-genitorialità allargata costruita su accordi affettivi prima ancora che legali

Da iodonna.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Appello di Bari ha deciso che la co-genitorialità può essere allargata attraverso accordi affettivi, anche prima di quelli legali. Questa sentenza rappresenta una novità nel panorama giudiziario italiano. La decisione si basa su un caso specifico, con radici che vanno anche oltre i confini nazionali, in particolare in Germania. La vicenda coinvolge persone che hanno stabilito un rapporto di genitorialità senza passare immediatamente attraverso le procedure legali tradizionali.

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C ’è una storia che arriva dalla Puglia, e prima ancora dalla Germania, che vale la pena raccontare per bene. Non perché sia scandalosa, non perché spezzi qualcosa, ma perché, al contrario, costruisce. È la storia di un bambino di quattro anni che ha dei fratelli, ha una mamma, ma anche due papà. E adesso, finalmente, ha anche un documento che dice che tutto questo esiste davvero. La Corte d’Appello di Bari ha emesso una sentenza che in Italia non aveva precedenti: ha riconosciuto legalmente tre genitori per un solo bambino. Non una famiglia tradizionale, non una coppia omogenitoriale nel senso convenzionale, ma qualcosa di più fluido, più intenzionale, più umano forse: una co-genitorialità allargata, costruita su accordi affettivi prima ancora che legali.🔗 Leggi su Iodonna.it

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