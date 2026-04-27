Mimmo Lucano non è più sindaco di Riace | la sentenza della Corte d' Appello

La Corte d'Appello ha deciso di revocare la sospensione e di condannare Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, a una pena definitiva. Con questa sentenza, Lucano non ricopre più il ruolo di primo cittadino nel comune calabrese. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda un procedimento giudiziario legato a presunte irregolarità amministrative. Lucano aveva già subito condanne in passato, ora la sua posizione è stata confermata dalla Corte.

E adesso Mimmo Lucano può considerarsi giusto il sindaco dei migranti. Perché da poche ore la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha decretato la sua decadenza da primo cittadino di Riace, blindando la legge Severino al culmine di un tira e molla ingaggiato dall'esponente di Avs per rimanere abbarbicato alla doppia poltrona. La difesa di Lucano aveva puntato sul fatto che la condanna, ridimensionata dai 13 anni e 2 mesi inflitti in primo grado a una pena di un anno e mezzo confermata in via definitiva dalla Cassazione, non considera sussistenti le sanzioni accessorie, sebbene poi quell'abuso di potere sia stato ritenuto sussistente dai giudici civili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mimmo Lucano non è più sindaco di Riace: la sentenza della Corte d'Appello Notizie correlate Referendum, a Riace stravince il “sì”: sconfessato Mimmo LucanoTra i comuni in cui il “sì” ha prevalso sul “no” al referendum sulla Giustizia c’è Riace, in provincia di Reggio Calabria, da cui Mimmo Lucano ha... Mimmo Lucano ospite dell’Ateneo per parlare del modello Riace: Fdi: “Inaccettabile propaganda immigrazionista”Il “modello Riace” è fallito da un pezzo ma Mimmo Lucano verrà chiamato domani giovedì 15 aprile a tenere un seminario all’Università Magna Grecia di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mimmo Lucano all’Università di Catanzaro: Serve confronto, non scontro. Difendo il modello Riace; All'Università di Catanzaro Mimmo Lucano difende il modello Riace; Carofiglio sul ruolo dell'avvocato, l'etica pubblica e il referendum; Liceo classico allagato, a Locri esplode la protesta degli studenti · ilreggino.it. Mimmo Lucano non è più sindaco di Riace: la sentenza della Corte d'AppelloL'esponente di Avs, anche europarlamentare, ha dovuto riconsegnare la fascia tricolore dopo un lungo tira e molla ingaggiato per rimanere abbarbicato alla doppia poltona ... ilgiornale.it Riace, la Corte d’Appello conferma: Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindacoI giudici ribadiscono l’applicabilità della Legge Severino dopo la condanna definitiva per falso La difesa annuncia il ricorso in Cassazione: ... zoom24.it Sentenza civile applica la Legge Severino dopo la condanna residua del processo Xenia: per i ... #cassazione #CORTED’APPELLO #decadenza #mimmolucano - facebook.com facebook "Lucano" - Results on X | Live Posts & Updates x.com