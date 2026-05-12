Genitorialità plurima la Corte di Appello di Bari riconosce un bambino con due padri e una madre

La Corte di Appello di Bari ha emesso una sentenza definitiva riguardante la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato in Germania. La decisione riconosce ufficialmente come genitori tre persone: il padre biologico, il suo marito e la madre naturale. La sentenza conferma il diritto di questi tre soggetti di essere iscritti come genitori del bambino nelle certificazioni ufficiali italiane.

La Corte di Appello di Bari ha stabilito con una sentenza definitiva la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino venuto al mondo in Germania, riconoscendo ufficialmente tre genitori: il padre biologico, il marito di quest'ultimo e la madre naturale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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