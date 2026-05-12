La Coppa Italia viaggia in Frecciarossa

In vista della finale di Coppa Italia prevista domani allo stadio Olimpico di Roma tra le squadre Lazio e Inter, il trofeo ha effettuato un viaggio a bordo di un treno Frecciarossa. L'evento ha coinvolto la coppa, che è stata trasportata nel convoglio in vista della partita. La finale è programmata per il 13 maggio e si svolgerà nello stadio romano.

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In vista della finale, in programma domani 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter, il trofeo è stato protagonista di uno speciale viaggio a bordo di un treno Frecciarossa. Per il quinto anno consecutivo Frecciarossa, è title sponsor della competizione. L’arrivo nella Capitale segna una delle tappe centrali della settimana che conduce alla finale, trasformando il viaggio del trofeo in uno dei momenti più emozionanti dell’evento che si concluderà domani sera all’Olimpico. A bordo treno, ad accompagnare la Coppa in viaggio da Milano a Roma, alcuni dei nomi leggendari della storia del calcio italiano: Fabio Capello, Leonardo...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Coppa Italia viaggia in Frecciarossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Coppa Italia arriva a Roma con il Frecciarossa Notizie correlate Leggi anche: Trenitalia: la Coppa Italia Frecciarossa arriva a Roma in treno Finale Coppa Italia Frecciarossa primo evento in Italia con accesso tecnologia NFCAll’Olimpico debutta il sistema contactless: ingresso con smartphone senza QR o ticket fisici per Inter-Lazio. Argomenti più discussi: Finale Coppa Italia Lazio - Inter, ecco come raggiungere l'Olimpico e viaggiare gratis sui mezzi di Roma; Sito Istituzionale | Finale di Coppa Italia: mobility pass e altre informazioni utili; Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold out; Finale Coppa Italia Lazio-Inter, biglietti polverizzati: Olimpico sold out per la sfida del 13 maggio. Pio #Esposito ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo e dovrebbe recuperare per la finale di Coppa Italia. #Calhanoglu, invece, ha continuato a lavorare ancora a parte e viaggia verso il forfait: il turco però dovrebbe partire comunque con il gruppo. x.com Le migliori regioni vinicole nel nord Italia: una pratica panoramica (da qualcuno che vive a Milano) ?? reddit La Coppa Italia sui treni ad alta velocità: il viaggio speciale in vista della finale Lazio-InterRafforzato il legame tra il grande calcio italiano e l’Alta Velocità, simbolo di connessione, innovazione e sostenibilità: i dettagli ... corrieredellosport.it