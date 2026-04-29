Agostini punta sulla continuità | Porteremo avanti l’eredità di Ciotti

Mancano meno di quattro settimane alle elezioni a Morciano, in programma il 24 e 25 maggio, e la campagna elettorale si sta intensificando. Uno dei candidati ha dichiarato che intende proseguire con l’eredità lasciata dall’attuale amministratore. La discussione tra i candidati si concentra principalmente sui temi di continuità amministrativa e progetti futuri per il paese. La campagna si svolge tra incontri pubblici e confronti tra i candidati.

Manca meno di un mese alle elezioni del 24 e 25 maggio a Morciano e la campagna elettorale è già entrata nel vivo. Andrea Agostini, candidato sindaco di ’Morciano viva’, è intenzionato a continuare la politica dell’amministrazione uscente di cui era vicesindaco, soprattutto per quanto riguarda cantiere ed opere pubbliche. "Fermarsi ora sarebbe una forzatura per tutti. L’obiettivo è completare il lavoro iniziato", spiega il candidato sostenuto dal centrodestra. Agostini, uno dei vostri punti fermi è il ’vietato fermarsi’: in relazione all’attuale situazione di Morciano, cosa significa? "L’amministrazione Ciotti, che aveva avviato diverse opere, si è dovuta interrompere con l’uscita della giunta del Pd.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agostini punta sulla continuità: "Porteremo avanti l’eredità di Ciotti" Notizie correlate Stagione teatrale, si punta sulla continuitàLa prossima stagione teatrale di Porto San Giorgio è già in fase di costruzione, con un’impostazione che punta sulla continuità e sul consolidamento... Castellamonte, sfida elettorale: Mazza punta tutto sulla continuità? Cosa sapere Pasquale Mazza e Giuseppe Tomaino si sfidano per il sindaco di Castellamonte il 24-25 maggio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Agostini punta sulla continuità: Porteremo avanti l’eredità di Ciotti; Morciano, Agostini in campo: correrà per diventare sindaco; Agostini indica Jerez come banco vero per Bezzecchi e Marquez; Morciano di Romagna, Andrea Agostini candidato sindaco con la civica Morciano Viva. L’Autodromo punta sulla continuità. Svelato il nuovo Cda della Sias. Redaelli confermato presidenteL’assemblea dell’Autodromo di Monza Sias ha ratificato il nuovo Consiglio di amministrazione, confermando alla presidenza Giuseppe Redaelli, già guida della società dal 5 maggio 2017. La nomina segna ... ilgiorno.it Michele Agostini, presidente di Cna Giovani Imprenditori Grosseto: «Stiamo lavorando da tempo per trovare misure che agevolino il subentro di nuovi imprenditori, con premialità dal punto di vista fiscale e facilità nell’accesso al credito» - #IlGiunco - facebook.com facebook